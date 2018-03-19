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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 11:51 ص 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 11:51

وصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى القاهرة الاثنين وكان في استقباله في المطار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسب ما نقل التلفزيون الرسمي.

ووفقا للتلفزيون، سيتم عقد قمة مصرية-سودانية بقصر الاتحادية.

وتأتي زيارة البشير إلى القاهرة بعد اسبوعين من عودة سفير السودان عبد المحمود عبد الحليم الى مصر بعد أن كان تم استدعاؤه الى الخرطوم بسبب خلافات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان الأحد ان الزيارة تندرج "في اطار مواصلة التشاور بين الرئيسين وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في كافة المجالات".

وتوترت العلاقات بين البلدين مطلع العام الجاري بسبب ملف سد النهضة الاثيوبي. وتتخوف القاهرة من ان يؤدي بناء هذا السد الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو تسعين بالمئة من احتياجات مصر المائية.

وتصاعد التوتر بين أطراف ازمة سد النهضة خلال الشهرين الماضيين خصوصا بعد اعلان وزير الري المصري محمد عبد العاطي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي فشل مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة بين مصر والسودان واثيوبيا حول التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على دول المصب.

وأعلنت مصر في شباط/فبراير تأجيل جولة جديدة للاجتماع الثلاثي مع السودان واثيوبيا كان من المقرر انعقاده في الخرطوم بشأن سد النهضة بناء على طلب من اثيوبيا بعد استقالة رئيس وزرائها.

ومن المتوقع أن تعقد هذه الجولة المؤجلة في الاسبوع الأول من نيسان/ابريل المقبل بحسب السفير السوداني.

والبشير ملاحق امام المحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور حيث اندلع نزاع عام 2003 تسبب بمقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليونا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب