هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2020 08:27 م

شرطي صربي عند الحدود مع كرواتيا في 15 آذار/مارس 2020

أعلن الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش الأحد حال الطوارئ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وقد قرر إغلاق عدد كبير من الأماكن العامة ونشر الجيش لحماية المستشفيات.

وقال فوتشيتش "اعتبارا من يوم غد، لا مدارس ولا دور حضانة ولا جامعات كل شيء مغلق لا تدريب لا رياضة... سنفرض إغلاقا حفاظا على أرواحنا وعلى آبائنا ومسنّينا".

ووصف الرئيس الصربي الأوضاع بأنها معركة "لإنقاذ مسنّينا"، وقال إن الجيش سينتشر لحماية "المواقع المهمة" مثل المستشفيات حيث تتم معالجة المصابين بفيروس كورونا.

وسجّلت صربيا الواقعة في منطقة البلقان 48 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

إلا أن القرار الرئاسي يبقى أقل تشدّدا مقارنة بالتدابير الجذرية المتّخذة في دول أكثر تضررا من الفيروس، لا سيّما إيطاليا وإسبانيا، علما ان السلطات الصربية طلبت ممن تتخطى أعمارهم 65 عاما ملازمة منازلهم.

وقال الرئيس إن المقاهي والحانات ستخفّض ساعات العمل، مضيفا أن الحكومة ستجتمع قريبا لتحديد القيود الجديدة.

وكانت صربيا قد أعلنت الاحد إغلاق حدودها أمام الأجانب القادمين من الدول الأكثر تضررا، في حين تسعى دول منطقة البلقان لحماية شعوبها من الفيروس الذي باتت منظمة الصحة العالمية تعتبره جائحة.

روس-سسم/ود/جص

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