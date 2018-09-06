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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 01:53 ص 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 01:53

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال منتدى في بكين في 4 أيلول/سبتمبر 2018

أعلن مسؤولون الجمعة أن الرئيس الصيني شي جينبينغ سيتوجه الأسبوع المقبل إلى روسيا لحضور قمّة سيشارك فيها رئيسا حكومتي اليابان وكوريا الجنوبية ودعي إليها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أيضا.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليابان والكوريّتين إلى المشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الذي سيعقد بين 11 و13 أيلول/سبتمبر.

ولم يؤكد كيم جونغ أون حتى الآن مشاركته التي ستكون، إن حدثت، خطوة كبرى في الجهود لفك العزلة الدولية المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي.

وفي لقاء مع صحافيين، قال مساعد وزير الخارجية الصيني تشانغ هانهوي إنّ شي سيُشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع الذي تنظّمه روسيا سنويًا منذ 2015 في فلاديفوستوك. ولم يكُن الرئيس الصيني قد حضر في السابق هذا المنتدى.

و لم يكشف المسؤولون الصينيون ما إذا كان الرئيس شي سيلتقي قادة دول أخرى في القمة. وقال تشانغ "إذا عرضت علينا دول أخرى (عقد لقاءات) فستنظر الصين في الأمر بشكل إيجابي".

واجتمع كيم جونغ أون وشي جينبينغ ثلاث مرات في الصين خلال السنة الجارية بينما يسعى البلدان إلى إصلاح العلاقات بينهما التي تضررت بسبب النشاطات النووية الكورية الشمالية ودعم بكين للعقوبات المفروضة على حليفتها منذ الحرب الباردة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد الخميس استكمال اتفاق مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، مشيرا الى أن المفاوضات لا تزال قائمة بعد أسابيع على المأزق الواضح الذي وصلت اليه.

وكتب ترامب على تويتر أن كيم جونغ أون "يعلن +ثقته التي لا تتزعزع بالرئيس ترامب+. شكراً للرئيس كيم. سنحقق الهدف معاً!".

وسيوفد الرئيس شي في نهاية الاسبوع الجاري رئيس البرلمان الصيني لي جانغشو إلى بيونغ يانغ لحضور الذكرى السبعين لتأسيس كوريا الشمالية ما يضع حدا لتكهنات تحدثت عن نية الرئيس الصيني القيام بأول زيارة رسمية لبيونغ يانغ.

وسيحضر القمة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ونظيره الكوري الجنوبي لي ناك-يون.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب