محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 ديسمبر, 2018 07:55 ص 04 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 07:55

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال مؤتمر صحافي في بنما، في 3 كانون الأول/ديسمبر 2018 (afp_tickers)