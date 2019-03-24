هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2019 11:02 ص

أمير موناكو ألبير الثاني (يمين) مستقبلا الرئيس الصيني شي جينبينغ في قصر الإمارة في 24 آذار/مارس 2019

وصل الرئيس الصيني شي جينبيغ الأحد إلى موناكو في زيارة رسمية غير مسبوقة للإمارة يليها عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في محطة تندرج ضمن جولته الأوروبية الهادفة إلى ضم دول من أوروبا إلى مشروعه ""طرق الحرير الجديدة".

واختتم شي السبت زيارة إلى إيطاليا التي تمكن من ضمها إلى مشروعه العملاق. وقد وصل الأحد إلى مطار نيس، حيث استقبله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

ونسج أمير موناكو ألبير الثاني الذي زار بكين في أيلول/سبتمبر 2018، علاقات جيدة مع الرئيس الصيني وبخاصة في المجال الرياضي وتحديدا كرة القدم. وقد أكدت حكومة الإمارة أن اللقاء كان جيدا جدا.

وباستثناء فرنسا التي لطالما أدارت السياسة الخارجية للإمارة التي تعتبرها أشبه بمحمية لها بحسب المؤرخ فريديريك لوران، لم يسبق لموناكو البالغ عدد سكانها 38 ألفا أن استقبلت رئيس دولة عضو في مجلس الأمن الدولي.

وبالإضافة إلى المصالح الاقتصادية المتشابكة على صعيد السياحة الفاخرة والكازينوهات، تراهن موناكو على الصين لتكون أحد عوامل نموها على صعيد الاقتصاد الرقمي.

ووقعت موناكو اتفاقا في 2018 مع مجموعة هواوي الصينية لجعل الإمارة البلد الأول المغطى بالكامل بخدمة الجيل الخامس. وعندئذ عمدت الولايات المتحدة التي استبعدت شركة هواوي من الأراضي الأميركية خشية التجسس، الى الضغط على الأوروبيين للقيام بالخطوة نفسها.

- دول "أصبحت تابعة" -

وكان نائب وزير الخارجية الصيني وانغ تشاو، قال قبل وصول الرئيس الصيني إلى موناكو إن شي والأمير ألبير الثاني سيجريان "محادثات معمّقة حول التعاون بين الصين وموناكو"، اللتين أصبحت علاقاتهما الثنائية "نموذجا للتعاون الودي بين الدول الصغيرة والكبيرة".

وفي إيطاليا وعد شي بـ"طرق حرير جديدة" باتّجاهين سعيا منه لتهدئة المخاوف التي تثيرها مشاريعه الاقتصادية لدى بروكسل وواشنطن.

واستقبل الشركاء الأوروبيون لروما بفتور إعلان ضم إيطاليا إلى مشروع "طرق الحرير الجديدة"، بموجب مذكرة تفاهم "غير ملزمة"، بحسب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

والجمعة اعتبر الرئيس الفرنسي الساعي لتوحيد المقاربة الأوروبية تجاه الصين أنه ليس من الجيد إجراء نقاش ثنائي لنصوص اتفاق حول طرق الحرير الجديدة". وفي مقابلة اجرتها معه صحيفة "فيلات إم تسونتاغ" قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن "الدول التي تعتقد أنها قادرة على عقد صفقات جيدة مع الصينيين، ستتفاجأ عندما تدرك أنها أصبحت تابعة".

ومساء، يلتقي الرئيس الصيني وزوجته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، على عشاء خاص في فيلا كيريلوس الأثرية المطلّة على البحر المتوسط في مدينة بوليو سورمير.

وفرضت تدابير أمنية مشددة في نيس، غداة تظاهرات "السترات الصفر" التي شهدت أعمال شغب. ومنعت السلطات أي تظاهرة في قسم كبير من المدينة، وحددت أماكن يُمنع على أي شخص الوصول اليها باستثناء السكان. وتشمل هذه التدابير الإضافية جزءا من جوار الفندق الذي سينزل فيه الرئيس الصيني.

- "منافس" وشريك -

وقال مصدر رسمي صيني قبل الاجتماع الذي يندرج في الذكرى الخامسة والخمسين للعلاقات الثنائية، إن ماكرون وشي "سيتبادلان وجهات نظر معمقة حول العلاقات الصينية-الفرنسية والعلاقات الصينية -الأوروبية والقضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك".

لكن الرئيس الصيني لن يبدأ إلا في اليوم التالي الجانب الرسمي من زيارته لفرنسا، التي يفترض أن يتخللها إعلان عقود تجارية.

وبينما تطرح أوروبا تساؤلات حول علاقتها مع هذا المنافس الذي يبدي طموحات دبلوماسية وتجارية كبيرة، ستنضم الى الرئيسين الثلاثاء، المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل والمسؤول الاوروبي جان كلود يونكر، ما يشكل واحدة من النقاط الأساسية لهذه الزيارة.

وتأتي زيارة شي لفرنسا بعد عشرة أيام من نشر الاتحاد الأوروبي خطة من عشر نقاط تعتبر الصين "منافسا" وشريكا تجاريا في آن واحد.

وأعلنت منظّمات حقوقية تنظيم تظاهرات ضد زيارة الرئيس الصيني. وقد طالبت "رابطة حقوق الإنسان" و"مراسلون بلا حدود" و"الحملة الدولية من أجل التيبت" في بيان مشترك الرئيس الفرنسي ببحث ملف "حقوق الإنسان" مع نظيره الصيني، مطالبة خصوصا بالإفراج عن المدافعين عنها.

وفي صحيفة "جورنال دو ديمانش" أكد الكاتب الصيني المعارض لياو ييوو، المقيم في المنفى في برلين منذ 2011، أن حقوق الإنسان في الصين "في تراجع مستمر" منذ تولي شي جينبينغ الرئاسة.

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