هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2019 11:02 ص

التقى الرئيس الصيني شي جينبيغ مساء الأحد في الكوت دازور نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون على مأدبة عشاء خاصة وذلك بعد زيارة دولة غير مسبوقة لموناكو، في اطار جولته الأوروبية الهادفة إلى ضم دول من أوروبا إلى مشروعه ""طرق الحرير الجديدة".

ووصل الرئيس الصيني وزوجته نحو الساعة 19,00 (18,00 ت غ) الى فيلا كيريلوس التي تطل على البحر الابيض المتوسط في منطقة بو ليو سور مير قرب مدينة نيس. وجال مع ماكرون في الفيلا المتحف مبديا اعجابه بمنظر غروب الشمس على البحر. وقال الرئيس الفرنسي "أنا سعيد باستقبالكم في فرنسا".

وشهدت المنطقة السياحية اجراءات أمنية مشددة وتم منع حركة المرور على الطريق الساحلي. وسيمضي الرئيس الصيني ليلته في فندق فاخر بمدينة نيس.

-مخطوطة ومزهرية ثمينة-

وأهدى ماكرون ضيفه مخطوطة ثمينة تعود الى القرت السابع عشر هي عبارة عن ترجمة لكونفوشيوس الى الفرنسية.

في المقابل أهدى الرئيس الصيني ماكرون مزهرية صنعت خصيصا للمناسبة عليها رسوم تجمع البلدين.

وأشرك الرئيس الفرنسي الذي يحاول توحيد المقاربة الاوروبية تجاه الصين المنافس والشريك في آن، المانيا والاتحاد الاوروبي في زيارة الرئيس الصيني التي لا يبدأ الجانب الرسمي منها الا الاثنين في باريس.

وفي وقت تتزايد فيه الاسئلة في اوروبا عن الطموحات الدبلوماسية والتجارية للصين، ينضم الى ماكرون وشي الثلاثاء بباريس المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر.

وفي إيطاليا وعد شي بـ"طرق حرير جديدة" في الاتّجاهين سعيا منه لتهدئة المخاوف التي تثيرها مشاريعه الاقتصادية لدى بروكسل وواشنطن.

واستقبل الشركاء الأوروبيون لروما بفتور إعلان ضم إيطاليا إلى مشروع "طرق الحرير الجديدة"، بموجب مذكرة تفاهم "غير ملزمة"، بحسب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

والجمعة اعتبر الرئيس الفرنسي أنه "ليس من الجيد إجراء نقاش ثنائي لنصوص اتفاق حول طرق الحرير الجديدة". وفي مقابلة اجرتها معه صحيفة "فيلات إم تسونتاغ" قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن "الدول التي تعتقد أنها قادرة على عقد صفقات جيدة مع الصينيين، ستتفاجأ عندما تدرك أنها أصبحت تابعة".

ويتوقع أن تشهد زيارة الرئيس الصيني لفرنسا اعلان عقود تجارية بالتوازي مع "تبادل معمق لوجهات النظر حول العلاقات الصينية الفرنسية والعلاقات الصينية الاوروبية اضافة الى القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك"، بحسب ما أفاد مصدر صيني رسمي. وهي تندرج في اطار احياء الذكرى 55 لاقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

-نجاح لموناكو-

كما يتوقع أن تشهد زيارة الرئيس الصيني تظاهرات معارضين. وتجمع نحو الف شخص من أنصار قضية التيبت الاحد في باريس ويتوقع ان تنظم جمعيات حقوقية تظاهرات أخرى الاثنين بباريس.

وقبل فرنسا زار الرئيس الصيني موناكو حيث اجرى لقاءات ثنائية استمرت ساعتين ونصف ساعة. وشكل ذلك نجاحا دبلوماسيا تاريخيا لامير موناكو ألبير الثاني.

وباستثناء فرنسا التي لطالما أدارت السياسة الخارجية للإمارة التي تعتبرها أشبه بمحمية لها بحسب المؤرخ فريديريك لوران، لم يسبق لموناكو البالغ عدد سكانها 38 ألفا أن استقبلت رئيس دولة عضو في مجلس الأمن الدولي.

وبالإضافة إلى المصالح الاقتصادية المتشابكة على صعيد السياحة الفاخرة والكازينوهات، تراهن موناكو على الصين لتكون أحد عوامل نموها على صعيد الاقتصاد الرقمي.

ووقعت موناكو اتفاقا في 2018 مع مجموعة هواوي الصينية لجعل الإمارة البلد الأول المغطى بالكامل بخدمة الجيل الخامس. وعندئذ عمدت الولايات المتحدة التي استبعدت شركة هواوي من الأراضي الأميركية خشية التجسس، الى الضغط على الأوروبيين للقيام بالخطوة نفسها.

وقال الخبير في الشؤون الصينية جان بول ديروش "من الطبيعي أن تكون هناك مصالح اقتصادية لكن موناكو تعرف أيضا كيف تلعب ورقة الامير وجاذبية عصر ولى ولم يبق الا في بعض الاماكن في العالم".

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