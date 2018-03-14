الرئيس الفرنسي سيستقبل المستشارة الالمانية الجمعة بباريس
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ميركل في مجلس النواب الالماني قبل اداء القسم رئيسة للحكومة لمرة الرابعة، 14 اذار/مارس 2018(afp_tickers)
اعلنت الرئاسة الفرنسية ان الرئيس ايمانويل ماكرون سيستقبل الجمعة في القصر الرئاسي بباريس، المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي ادت الاربعاء القسم لتولي ولاية رابعة في بلادها.
واوضحت الرئاسة الفرنسية انه سيتم استقبال ميركل التي اعيد انتخابها مستشارة بعد ستة اشهر من الشلل السياسي في المانيا، "عصر الجمعة للقاء عمل" مع الرئيس الفرنسي.
وادت ميركل اليمين صباح الاربعاء لولاية رابعة تبداها بعد مفاوضات استمرت ستة اشهر اثر الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر 2017 وقد ضعف موقعها السياسي.
وكانت قالت الاثنين انها ستزور باريس "للتحضير للمجلس الاوروبي" المقرر يومي 22 و23 آذار/مارس و"لتوضيح ما نعتبره المرحلة المقبلة".
ويسبقها الى باريس مساء الاربعاء وزير خارجيتها الجديد هيكو ماس، وفقا لنظيره الفرنسي جان ايف لودريان.
وقال ماس بحسب ما اوردت اجهزته الاربعاء انه "مقتنع تماما بان اوروبا بحاجة الى دفع الماني فرنسي".
ووعدت باريس وبرلين بزخم مشترك لدفع الاتحاد الاوروبي الذي يشهد تصاعدا للتيارات الشعبوية. لكن المانيا التي تخشى قبل كل شيء ان تدفع ديون شركائها، لم تجر الا بشكل مبهم على الافكار الفرنسية بشأن ميزانية ووزير مالية لمنطقة اليورو.
واضاف الوزير الالماني "نحن نعمل ضمن الاتحاد الاوروبي (لتحديد) الاطار المالي للسنوات القادمة، ولحماية اسس دولة القانون للاتحاد واشكال اخرى قدمت فرنسا بشأنها مقترحات مهمة سنبحثها سريعا".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب