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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2018 06:12 م 14 مارس 2018 - آخر تحديث - 18:12

ميركل في مجلس النواب الالماني قبل اداء القسم رئيسة للحكومة لمرة الرابعة، 14 اذار/مارس 2018 (afp_tickers)