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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 12:45 م 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:45

أجرى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء تعديلا حكوميا عين بموجبه اثنين من الوزراء بدلا من وزيرين يحظيان بشعبية قدما استقالاتهما، كما سيتخذ قرار بشأن إصلاح ضريبي كبير في محاولة لاحتواء فترة من الاضطراب السياسي بدات هذا الصيف.

وقبيل إجازته الصيفية، انكشفت الفضيحة المتعلقة بحارسه الشخصي السابق ألكسندر بينالا وسط انتقادات حادة من المعارضة ما تزال مستمرة، بالاضافة الى تردده حيال إصلاح ضريبي كبير، ما أجبر ماكرون على إعادة تشكيل فريق حكومته بعد الاستقالة المدوية الأسبوع الماضي لوزير البيئة نيكولا أولو.

وصباح الثلاثاء بينما كانت التكهنات تنتشر على نطاق واسع حول التعديل، أعلنت وزيرة أخرى تتمتع بشعبية كبيرة هي لورا فليسيل، التي تشغل حقيبة الرياضة عن انسحابها من الحكومة.

وخسر الرئيس الفرنسي وزيرين من المجتمع المدني، رمز الموجة السياسية الجديدة التي يتماشى معها ماكرون منذ وصوله إلى قمة هرم الدولة.

وقرر تعيين سياسي متمرس، هو فرانسوا دو روجي، رئيس الجمعية الوطنية مكان أولو. كما اختار السباحة السابقة روكسانا ماراسينينو لعغل حقيبةالرياضة.

ودو روجي من الكوادر السابقة في حزب البيئة وإصلاحي تقرب أكثر من حركة ماكرون.

وقال جان فرانسوا جوليار، المدير العام لمؤسسة "غرينبيس فرانس" إن مسيرة دي روجي شهدت بعض الخبرة في القضايا البيئية، لكن لدينا بعض الشكوك ازاء قدرته على التأثير في هذه الحكومة".

يذكر ان أولو استقال من الحكومة وسط خيبة أمل لشعوره بالعزلة للدفاع عن البيئة داخل الفريق الحكومي.

وكتبت صحيفة "لا كروا" الكاثوليكية انه "في انطلاقته الانتخابية، كان (ماكرون) قادراً على ابداء الطموح في مجال لبيئة (...) لكن الأعمال التي تلت ذلك لم ترق إلى مستوى الرموز. ولم يفت الأوان لاصلاحها".

من جهته، قال ستيفان روز من مكتب "كاب" الاستشاري لفرانس رس إن "إيمانويل ماكرون اختار ان يضمن أمن الحكومة" مع هذا التراجع باتجاه سلطة تنفيذية ذات صبغة سياسية اكثر من السابق.

وتتزامن هذه التحركات مع مرور الرئيس الفرنسي بفترة مضطربة ادت الى التشويش على صورته الاستباقية والإصلاحية التي يظهرها منذ توليه منصبه عام 2017. وانخفضت نسبة الاراء الايجابية حياله إلى 31%، في أدنى مستوى منذ توليه الرئاسة، وفقا لاستطلاع لمؤسسة "ايفوب" نشرت نتائجه الثلاثاء.

وأضاف روز "هناك نوع من الركود في الدينامية التي اطلقها ماكرون".

بدوره، يقول جيروم فوركيه من "ايفوب" لفرانس برس "منذ الصيف والحكومة تجد نفسها في موقف دفاعي (...) انها تعاني.الامر مشابه لركوب الدراجة، نسقط عندما نتوقف عن الدوس".

اما المعلق نيكولا بيتو، فقد اعتبر في صحيفة "لوبينيون" المحافظة أن "إيمانويل ماكرون يبحث عن حظوظه بعد عشر شهراً من وصوله إلى السلطة".

كما تساءلت صحيفة "ليبراسيون" اليسارية عن "تأرجح جوبيتر او جاذبيته؟" في إشارة إلى اللقب الذي يطلق على الرئيس الفرنسي.

- اصلاح ضريبي -

بالاضافة الى التعديل الحكومي، تغرق الحكومة الفرنسية منذ أيام في مسالة حساسة هي الاصلاح الضريبي وما ذا كانت ستقرر اقتطاع ضريبة الدخل من المصدر.

وبطبيعة الحال، اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2019، من المفترض أن تُقتطع الضريبة بشكل مباشر من دخل الفرنسيين لكن الشكوك ظهرت بعد سلسلة معلومات متناقضة تسلط الضوء على نقاط حساسة عديدة: مخاوف من حصول خلل، عدائية الشركات والنقابات، الخوف من إحداث صدمة لدى دافعي الضرائب الذين سيرون صافي رواتبهم ينخفض بشكل ملحوظ بسبب الضريبة.

وفرنسا هي بين الدول الأوروبية النادرة التي لا تستخدم الاقتطاع الضريبي من المصدر لجمع ضريبة الدخل.

وفي هذا الصدد، طلب ماكرون "توضيحات وتحديد التحسنيات المحتلمة" خلال اجتماع صباح اليوم في الاليزيه مع رئيس الوزراء إدوارد فيليب ووزير الحسابات العامة جيرالد دارمانين.

ومن المتوقع اتخاذ قرار "بحلول مساء" الثلاثاء.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب