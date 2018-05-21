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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2018 09:35 ص 21 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:35

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في 14 ايار/مايو.

بقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المستشفى الاثنين لليوم الثاني على التوالي فيما اعلنت ادارة المستشفى "ان لا وقت محددا لمغادرته" مؤكدة انه في صحة جيدة.

واعلنت متحدثة باسم المستشفى ان عباس في حالة جيدة ويخضع للعلاج من اثار عملية صغيرة في الاذن اجريت له الاسبوع الماضي.

وعانى عباس الاحد من ارتفاع في درجات الحرارة الامر الذي استدعى ادخاله المستشفى صباح الاحد.

وقالت متحدثة باسم المستشفى الاستشاري العربي، قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة "إن عباس في صحة جيدة ولكن ليس هناك إطار زمني لمغادرة المشفى حتى الآن".

وقلل المسؤول الفلسطيني البارز صائب عريقات مساء الاحد من شأن المخاوف بشأن حالة الرئيس الفلسطيني.

وقال عريقات لوكالة فرانس برس ان "الرئيس يعاني من التهاب في الاذن تطور بعد العملية التي قام بها مؤخرا".

وكان مصدر مطلع على حالته قال في وقت سابق إنه يعاني من ألم في الصدر وارتفاع في درجة الحرارة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يدخل فيها عباس المستشفى خلال أسبوع، في البداية لعملية الأذن الثلاثاء ثم لإجراء فحوصات السبت.

وخضع عباس في شباط/فبراير ، لما تم وصفه بعد ذلك بالفحوصات الطبية الروتينية في الولايات المتحدة.

فاز عباس بفترة ولاية مدتها أربع سنوات في عام 2005 ، لكنه ظل في منصبه في غياب الانتخابات.

ويقول عباس ان الانقسام بين حركتي فتح وحماس التي تسيطر على قطاع غزة جعل الانتخابات مستحيلة من الناحية السياسية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب