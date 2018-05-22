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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2018 06:03 م 22 مايو 2018 - آخر تحديث - 18:03

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يظهر وثيقة رسمية تظهر فوزه في الانتخابات الرئاسية في 22 ايار/مايو 2018 في كراكاس (afp_tickers)