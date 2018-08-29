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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2018 05:02 ص 29 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 05:02

شعار شركة النفط الوطنية الفنزويلية للنفط في محطة للوقود في كراكاس في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (afp_tickers)