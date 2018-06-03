الرئيس الفيليبيني يرد على خبير دولي انتقده بالقول "ليذهب إلى الجحيم"
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صورة موزعة التقطت بتاريخ 2 حزيران/يونيو 2018 تظهر الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي لدى حديثه في مطار مانيلا الدولي(afp_tickers)
رد الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الأحد على خبير حقوقي من الأمم المتحدة انتقده لتهديده رئيسة المحكمة العليا في البلاد، بالقول "ليذهب إلى الجحيم".
وجاء تعليق دوتيرتي بعدما قال المقرر الخاص للامم المتحدة بشأن استقلالية القضاة والمحامين دييغو غارسيا سايان إن تصريحات الرئيس الفيليبيني ضد رئيسة المحكمة العليا ماريا لوردس سيرينو تشكل "اعتداء وحشيا" على القضاء.
وصوت زملاء سيرينو لصالح إقالتها من منصبها الشهر الماضي بعد وقت قصير من وصف دوتيرتي لها بـ"العدو" ومطالبته بإقالتها سريعا.
وقال دوتيرتي لصحافيين في مانيلا "قولوا له (غارسيا سايان) ألا يتدخل في شؤون بلادي. فليذهب إلى الجحيم"، مؤكدا ان لا علاقة له بإقالة سيرينو. وأضاف "لا أعترف بصفته كمقرر".
وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها دوتيرتي تصريحات لاذعة مستخدما لغة بعيدة عن الدبلوماسية بحق منتقدي حملتة الدامية على المخدرات التي أطلقها منذ وصوله إلى السلطة في 2016.
وتمت مذاك إقالة ومعاقبة أو تهديد عدد من معارضيه.
وتفيد الشرطة أنها قتلت 4279 شخصا يشتبه ارتباطهم بالمخدرات خلال الحملة لكن المجموعات الحقوقية تعتقد أن العدد الحقيقي أكبر بكثير.
وقال غارسيا سايان الجمعة إن تهديدات دوتيرتي العلنية ضد سيرينو أثارت "خوف" زملائها على ما يبدو في السلك القضائي.
واعتبر أن "استخدام لغة مهينة بهذه الطريقة (...) يبعث رسالة واضحة إلى جميع قضاة الفيليبين في ما يتعلق بما يسمى +الحرب على المخدرات+ مفادها +أنتم إما معي أو ضدي+".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب