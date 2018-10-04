هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2018 04:13 م 04 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 16:13

الرئيس الإقليمي الكاتالوني كيم تورا متحدثا خلال الجلسة الأولى للبرلمان الكاتالوني بعد عطلة الصيف في برشلونة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018

طلب الرئيس الكاتالوني الانفصالي كيم تورا من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الموافقة على وساطة دولية في رسالة كُشف عنها الخميس وأرسلت نُسخ منها إلى الرؤساء الأميركي والروسي والصيني لكن ليس إلى الرئيس الفرنسي.

وكتب تورا إلى رئيس الحكومة الاشتراكي باللغة الانكليزية "أكتب لكم رسمياً لأطلب منكم السماح لحكومتكم بالدخول في وساطة في أقرب وقت".

وكشفت وسائل إعلام إسبانية الخميس الرسالة الرسمية المؤرخة 26 أيلول/سبتمبر وقد أكدها متحدث باسم الحكومة الإقليمية الكاتالونية.

وأرسل تورا نسخاً من هذه الرسالة إلى 40 زعيما دولياً "كي تكون عملية الحوار بأكبر قدر من الشفافية". و"اقترح" في رسالته على سانشيز تسمية "وسيط أو عدة وسطاء ينتمون الى مؤسسات او مراقبين".

وبين هؤلاء الزعماء الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ.

وشرحت مصادر في الحكومة الكاتالونية ان الرسالة وجهت الى هؤلاء لأن بلدانهم "أعضاء دائمون" في مجلس الأمن الدولي.

إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليس بين وجهت اليهم الرسالة علما بان فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي. وفرنسا هي الدولة الوحيدة التي لم تتلق الرسالة بين جميع دول الاتحاد الأوروبي.

والعام 2017، سعى الانفصاليون الكاتالونيون من دون جدوى إلى الحصول على دعم دولي لقضيتهم لكن الجمهورية المعلنة بشكل أحادي في 27 تشرين الأول/أكتوبر لم تعترف بها أي دولة.

وطلب تورا في الرسالة أيضاً من سانشيز أن تُسقط النيابة العامة التهم التي قد تصل عقوباتها إلى السجن 25 عاماً، بحق تسعة قادة انفصاليين ينتظرون محاكمتهم في السجن لدورهم في أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وكتب تورا "نطلب منكم، كخطوة مهمة تجاه المجتمع الكاتالوني، حثّ النيابة العامة على اسقاط التهم أو على الأقلّ وحتى الساعة، رفع الاعتراضات على الإفراج عنهم بانتظار المحاكمة".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب