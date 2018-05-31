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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 02:17 ص 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 02:17

مادورو يستقبل دياز-كانيل في قصر ميرافلوريس الرئاسي في كراكاس (afp_tickers)