الرئيس اللبناني يكلف سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة
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رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري في صورة التقطت في السابع من ايار/مايو 2018(afp_tickers)
كلف الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس رئيس الوزراء سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة إثر انتخابات 6 أيار/مايو، وفق ما أعلنت الرئاسة على حسابها على تويتر.
وجاء في الاعلان "عملاً بأحكام البند 2 من المادة ٥٣ من الدستور.. استدعى فخامة الرئيس الرئيس سعد الحريري وكلّفه تشكيل الحكومة".
وجاء ذلك بعد ان سمى غالبية النواب الحريري (48 عاما) خلال الاستشارات الملزمة التي يقوم بها رئيس الجمهورية. ويتوقع أن يبدأ الحريري بدوره مشاورات نيابية حول تشكيلة الحكومة.
وخسر تيار المستقبل بزعامة الحريري ثلث مقاعده في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي كانت الاولى منذ تسع سنوات وكرست نتيجتها نفوذ حزب الله وقوته.
وانتخب مجلس النواب الاربعاء نبيه بري، رئيس حركة أمل وحريف حزب الله، رئيسا للبرلمان للمرة السادسة منذ العام 1992.
وهي المرة الثالثة التي يتولى فيها الحريري رئاسة الحكومة. وكانت المرة الثانية بين كانون الاول/ديسمبر 2016 حتى ما قبل الانتخابات الاخيرة. وكان رئيسا للحكومة بين العامين 2009 و2011.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب