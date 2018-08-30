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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أغسطس, 2018 01:51 م 30 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:51

صورة وزعتها الرئاسة المصرية في 2 حزيران/يونيو للرئيس عبد الفتاح السيسي يلقي خطابه خلال حفل اداء اليمين الدستورية لولاية ثانية. (afp_tickers)