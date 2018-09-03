الرئيس اليمني سيجري "فحوصات طبية" في الولايات المتحدة (وزير)
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الرئيس اليمني المعترف بحكومته دوليا عبد ربه منصور هادي خلال اجتماعات في مقر الجامعة العربية في القاهرة في 14 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
أعلن وزير يمني الإثنين أن الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي تشهد بلاده نزاعا مدمرا، سيجري فحوصات طبية في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال وزير الإعلام معمّر الأرياني في تغريدة على تويتر إن هادي سيتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ أعمالها في 18 أيلول/سبتمبر في نيويورك.
وقال الأرياني إن الرئيس هادي سيجري "على هامش الزيارة بعض الفحوصات الطبية" بدون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة تلك الفحوص.
وترأس هادي (73 عاما) المقيم في المنفى في الرياض منذ 2015، اجتماعا حكوميا مساء الأحد في العاصمة السعودية.
ولم ترد أي تقارير تشير إلى تعرض هادي لوعكة صحية.
ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين. وفي 2015 تدخلت السعودية وحلفاؤها عسكرياً ضد المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران.
ودعت الأمم المتحدة أطراف النزاع لمحادثات سلام في جنيف اعتبارا من الخميس.
وقالت الحكومة والمتمردون إنهم لا يتوقعون اختراقا في المحادثات، وهي الأولى من نوعها منذ انهيار محادثات مدعومة من الأمم المتحدة في 2016.
واستبعد وزير الخارجية اليمني أي لقاءات مباشرة بين وفود الطرفين.
وأوقعت الحرب في اليمن منذ 2015 نحو 10 آلاف قتيل غالبيتهم من المدنيين وأغرقت أكثر من ثمانية ملايين شخص في شبه مجاعة وتسببت بـ"أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب