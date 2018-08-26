الرئيس منانغاغوا يعد بإصلاحات و"بفجر جمهورية ثانية لزيمبابوي"
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رئيس زيمبابويالمنتخب ايمرسون منانغاغوا يقسم اليمين لتولي مهامه في هراري في 26 آب/أغسطس 2018(afp_tickers)
وعد رئيس زيمبابوي ايمرسون منانغاغوا خلال حفل تنصيبه في هراري الأحد بسلسلة إصلاحات لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الكارثية التي تواجهها، وب"فجر جمهورية زيمبابوي الثانية".
وقال منانغاغوا في خطاب في ختام حفل تنصيبه "سنطلق اجراءات لجذب المستثمرين الوطنيين والأجانب (...) سيكون خلق الوظائف في صلب جهودنا". وأضاف "هذه هي زيمبابوي الجديدة".
من جهة أخرى، وعد منانغاغوا بتشكيل لجنة للتحقيق في قمع التظاهرة التي نظمتها المعارضة في الأول من آب/اغسطس بعد الانتخابات وقتل فيها ستة أشخاص.
وقال إن "حادث الأول من آب/أغسطس العنيف والمعزول والمحزن، مؤسف وغير مقبول إطلاقا". وأضاف "لطي صفحة هذه القضية، سأعلن قريبا عن تعيين لجنة للتحقيق".
وكان منانغاغاوا الحليف السابق لروبرت موغابي وزعيم الحزب الحاكم فاز في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 30 تموز/يوليو بأغلبية 50,8 بالمئة من الأصوات مقابل 44,3% لمرشح المعارضة نلسون تشاميسا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب