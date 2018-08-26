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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أغسطس, 2018 02:31 م 26 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:31

رئيس زيمبابويالمنتخب ايمرسون منانغاغوا يقسم اليمين لتولي مهامه في هراري في 26 آب/أغسطس 2018

أدى ايمرسون منانغاغوا اليمين الدستورية رسميا رئيسا لزيمبابوي بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة التي تعتبر الأولى في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موغابي.

ووعد منانغاغوا الذي طعنت المعارضة في فوزه، ب"حماية حقوق شعب زيمبابوي" وذلك أثناء حفل تنصيبه في هراري والذي حضره آلاف من أنصاره.

وقال وسط تصفيق الحاضرين الذين كان من بينهم العديد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية "يجب أن نركز الآن على معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه أمتنا .. ونحن جميعاً زيمبابويون وما يوحدنا هو أعظم مما يفرقنا".

ومنذ استقلالها عن بريطانيا في 1980، لم يحكم زيمبابوي سوى رئيسين هما موغابي الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 37 عاما، ومنانغاغوا الذي كان يده اليمنى.

ويأتي تنصيب منانغاغوا الملقب ب"التمساح" بعد أن أجبر الجيش موغابي على الاستقالة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأشاد منانغاغوا بانتصاره بوصفه "فجرا" جديداً لزيمبابوي بعد سنوات من القمع وسوء إدارة الاقتصاد الذي تسبب في تشرذم الخدمات العامة وانتشار الفقر والبطالة.

إلا أن وعود منانغاغوا بالاصلاحات وتعهده بإعادة المستثمرين إلى البلاد شابها عنف الجيش الذي فتح النار على المتظاهرين وقتل ستة منهم بعد الانتخابات، ومزاعم بتزوير الاصوات والقمع العنيف لنشطاء المعارضة.

وقال منانغاغوا في خطاب في ختام حفل تنصيبه "سنتخذ اجراءات لجذب المستثمرين الوطنيين والأجانب (...) سيكون خلق الوظائف في صلب جهودنا". وأضاف "هذه هي زيمبابوي الجديدة".

ووعد منانغاغوا بتشكيل لجنة للتحقيق في قمع التظاهرة التي نظمتها المعارضة في الأول من آب/اغسطس بعد الانتخابات.

وقال إن "حادث الأول من آب/أغسطس العنيف والمعزول والمحزن، مؤسف وغير مقبول إطلاقا". وأضاف "لطي صفحة هذه القضية، سأعلن قريبا عن تعيين لجنة للتحقيق".

وأعرب عدد من أنصار منانغاغوا عن رغبتهم في الاصلاح وقال بليسينغ موفيريمي (41 عاما) "بلدنا ستنمو وتتطور مع الرئيس منانغاغوا لانه الرجل المناسب لقيادة زبمبابوي إلى الازدهار .. نريد أن يعمل شعب زيمبابوي معا".

ولم يحضر موغابي حفل التنصيب إلا أن ابنته بونو مثلته بعد أن كانت وصفت منانغاغوا ب"الخائن" بعد عزل والدها.

- "سلام ووحدة؟"

فاز منانغاغوا على رأس الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 30 تموز/يوليو بأغلبية 50,8 بالمئة من الأصوات مقابل 44,3% لمرشح المعارضة نلسون تشاميسا.

وقال مراقبون دوليون إن الانتخابات لم يشبها العنف الذي شاب الانتخابات السابقة في زيمبابوي.

إلا أن الاتحاد الأوروبي أعرب سابقا عن قلقه من ان منانغاغوا استفاد من التغطية الاعلامية الكثيفة.

والجمعة رفضت المحكمة العليا مطلب تشاميسا بإلغاء النتائج على أساس أنها مزورة.

إلا أن تشاميشا رفض حكم المحكمة وتوعد بقيادة "تظاهرات سلمية".

وقال "قرار المحكمة ليس قرار الناس. الناس الذين صوتوا لا يؤمنون بمنانغاغوا. لقد حصلنا على أغليبة واضحة".

وسعى منانغاغوا إلى طي صفحة الانتخابات ودعا إلى "السلام والوحدة" في كلمة متلفزة عقب قرار المحكمة.

وقال "دعونا نضع الخلافات وراءنا. حان وقت بناء أمتنا والتحرك قدما معا".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب