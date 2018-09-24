الرسوم الأميركية على واردات صينية بـ200 مليار دولار تدخل حيز التنفيذ
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رصيف "داندوك" في مرفأ بالتيمور بولاية ماريلاند الأميركية في 21 أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
دخلت رسوم جمركية أميركية جديدة بنسبة 10% حيز التنفيذ رسميا الاثنين على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، ما يزيد المخاطر على النمو العالمي.
وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه الرسوم الجمركية الاثنين الساعة 00,01 (4,01 ت غ) ومن المتوقع أن ترد بكين على الفور بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 5 أو 10% على واردات سنوية من المنتجات الأميركية بقيمة 60 مليار دولار، في تصعيد للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.
ويطالب ترامب منذ أشهر الصين بوضع حد لممارسات تجارية يصفها بأنها غير نزيهة، وينتقد بصورة خاصة إرغام الشركات الأميركية الراغبة في الدخول إلى السوق الصينية على تقاسم مهاراتها التقنية مع شركاء محليين، متهما الصين بـ"سرقة" الملكية الفكرية.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد لشبكة "فوكس نيوز" إن "الحرب التجارية التي تخوضها الصين ضد الولايات المتحدة مستمرة منذ سنوات".
وتابع "سنحقق نتيجة ترغم الصين على التصرف بالشكل الذي نتوقعه من قوة، قوة عالمية، الشفافية، ودولة القانون. لا يمكن سرقة الملكية الفكرية".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب