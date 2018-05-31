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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 08:15 ص 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 08:15

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي في بيونغ يانغ في 31 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)