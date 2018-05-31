الزعيم الكوري الشمالي يستقبل وزير الخارجية الروسي في بيونغ يانغ
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي في بيونغ يانغ في 31 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون الخميس في بيونغ يانغ ودعاه لزيارة روسيا، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.
ونشرت الوزارة صورا وتسجيل فيديو للقاء يظهر فيه الرجلان وهما يتصافحان ويتحادثان وجها لوجه على طاولة.
ودعا لافروف الزعيم الكوري الى زيارة روسيا قائلا "تعالوا الى روسيا وسيكون من دواعي سرورنا استقبالكم"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
كما نقل اليه "سلاما حارا" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و"تمنياته بالنجاح في المبادرات المهمة المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية بمشاركتكم".
ولم يتوجه كيم جونغ اون ابدا الى روسيا لكن والده كيم جونغ ايل زارها في 2002 و2011.
وكتبت الوزارة على تويتر ان "كيم جونغ اون استقبل سيرغي لافروف في بيونغ يانغ"، مرفقة التغريدة بصور للرجلين وهما يتصافحان.
وتوجه لافروف الى بيونغ يانغ بدعوة من نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو الذي زار روسيا في نيسان/أبريل الماضي.
وصرح لافروف بعد لقائه مع ري يونغ هو "لقد تباحثنا بالتفصيل في الوضع الدولي وخصوصا المشاكل التي يجب تسويتها من أجل التوصل الى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإقامة نظام مستقر للسلام والامن"، ايضا بحسب البيان.
واضاف لافروف "نؤكد التزامنا التعاون إلى أقصى حد ممكن مع كوريا الشمالية بهدف تسوية كل القضايا الثنائية والدولية".
وتأتي زيارة لافروف في خضم جهود دبلوماسية حثيثة مع دنو موعد قمة 12 حزيران/يونيو بين دونالد ترامب وكيم جونغ أون والتي يبدو انها ستحصل في النهاية بعد ان ألغاها الرئيس الاميركي الاسبوع الماضي.
وتعود الزيارة الاخيرة لمسؤولين روس الى كوريا الشمالية الى اذار/مارس عندما توجه وزير التنمية الروسي في الشرق الاقصى الكسندر غالوشكا الى بيونغ يانغ للتباحث في العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب