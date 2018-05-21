هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2018 04:46 م 21 مايو 2018 - آخر تحديث - 16:46

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يلقي خطابا في اسطنبول في 18 آيار/مايو 2018

قضت محكمة تركية الاثنين بالسجن المؤبد بحق 104 عسكريين مشتبه بضلوعهم في محاولة الانقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تموز/يوليو 2016، على ما أفاد الإعلام الرسمي.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن محكمة في محافظة إزمير في غرب البلاد أنزلت بالعسكريين السابقين "أحكام مؤبد مشددة" لادانتهم "بمحاولة قلب النظام الدستوري".

وهذه الأحكام المشددة، التي حلت محل عقوبة الإعدام، تشمل ظروف سجن أقسى من السجن العادي.

وإجمالا، يحاكم 280 عسكريا بتهم المشاركة في الانقلاب الفاشل الذي وقع في تركيا ليل 15 الى 16 تموز/يوليو 2016.

ومن ضمن المحكومين بالمؤبد، رئيس أركان القوات الجوية السابق الفريق حسن حسين ديمير اسلان وقائد أركان جيش منطقة إيجه الجنرال ممدوح حق بيلان.

وأنزلت المحكمة عقوبة السجن 20 عاما بحق 21 متهما لادانتهم "بالمساعدة في اغتيال الرئيس"، فيما انزلت عقوبة السجن بين سبعة أعوام ونصف وعشرة أعوام ونصف بحق 31 متهما آخرين لادانتهم بالانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة، على ما أضافت الوكالة.

وشملت محاولة الانقلاب مؤامرة لاغتيال اردوغان مساء 15 تموز/يوليو اثناء قضائه عطلته الأسبوعية مع أسرته في منتجع في منطقة ايجه. وسبق ان قال اردوغان أن 15 دقيقة فقط حالت بينه وبين الموت.

واسفرت محاولة الانقلاب ليل 15 الى 16 تموز/يوليو 2016 عن مقتل 249 شخصا، عدا عن 24 قتيلا من المشاركين في الانقلاب. وأصيب 200 شخص.

وتتهم أنقرة الداعية التركي فتح الله غولن بالوقوف خلف المحاولة، لكنه ينفي ذلك بشدة.

ومذاك، تشن السلطات التركية حملة قمع واسعة تضمنت توقيف اكثر من 55 الف شخص وطرد او وقف أكثر من 140 الف شخص عن العمل للاشتباه بصلاتهم بالمحاولة الانقلابية وذلك في اطار حالة الطوارئ التي تم تمديدها الشهر الفائت لثلاثة اشهر اضافية.

وتواجه تركيا انتقادات كبيرة من حلفائها الغربيين ومنظمات حقوقية دولية حول حجم حملة القمع التي تشنها وسط مطالبات متكررة بإلغاء حالة الطوارئ المفروضة في تركيا منذ الانقلاب.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب