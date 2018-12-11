السجن المؤبد لاميركي في هجوم شارلوت فيل

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 ديسمبر, 2018 05:29 م

صورة وزعتها الشرطة في 13 آب/اغسطس 2017 تظهر المشتبه به جيمس الكس فيلدز.

صدر حكم بالسجن المؤبد لاميركي من النازيين الجدد صدم بسيارته متظاهرين العام الماضي خلال تجمع لأنصار تفوق العرق الأبيض في فيرجينيا ما أدى إلى مقتل امرأة.

وبعد محاكمة استمرت اسبوعين في شارلوت فيل أدين جيمس اليكس فيلدز جونيور (21 عاما) بارتكاب جريمة قتل إضافة إلى تهم أخرى الأسبوع الماضي.

والثلاثاء حكمت لجنة المحلفين عليه بالسجن المؤبد إضافة إلى 419 عاما من السجن.

وصدم فيلدز بسيارته محتجين خرجوا لمعارضة تجمع لأنصار تفوق العرق الأبيض في 12 آب/اغسطس 2017 ما أدى إلى مقتل هيذر هاير (32 عاما) وإصابة عشرات آخرين.

وكان فيلدز قدم بسيارته من بلدته مومي في اوهايو لدعم تجمع "وحدوا اليمين" احتجاجا على ازالة تمثال روبرت لي، الجنرال البارز في الكونفدرالية المؤيدة للعبودية خلال الحرب الأهلية الأميركية (1861-1865).

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