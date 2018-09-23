السجن المؤبد لـ66 متهما من الاخوان بينهم مرشد الجماعة في مصر
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مناصرون لجماعة الاخوان المسلمين في تظاهرة في الذكرى الأولى لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية في العام 2014(afp_tickers)
قضت محكمة مصرية الأحد بالسجن المؤبد في حق المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع و65 متهما آخرين في القضية المعروفة اعلاميا باسم "احداث العدوة" التي وقعت جنوب البلاد في 2013، بحسب ما قال الدفاع.
والحكم المؤبد في مصر يوازي السجن 25 عاما.
وقال عبد المنعم عبد المقصود المحامي في فريق الدفاع عن المتهمين إن محكمة جنايات المنيا "حكمت بالسجن المؤبد على 66 متهما وبرأت 288 آخرين".
وتعود أحداث القضية والتي يحاكم فيها نحو 700 متهم إلى عام 2013 عندما نظم انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي تظاهرات احتجاجية في مركز العدوة بمحافظة المنيا ( 265 كلم جنوب القاهرة) عقب فض قوات الأمن لاعتصامات الاسلاميين في القاهرة.
وحكم الأحد ليس المؤبد الوحيد الذي صدر في حق مرشد الاخوان، التنظيم الذي صنفته السلطات المصرية "ارهابيا" في نهاية 2013.
فهناك أكثر من خمسة احكام بالسجن المؤبد أصدرتها المحاكم المصرية بحق بديع بينها ثلاثة أحكام نهائية.
ويحاكم بديع على الأقل في 35 قضية أمام القضاء المصري منذ عزل مرسي في 2013.
وقال مسؤول قضائي لفرانس برس إن الدعوى الجنائية في قضية "احداث العدوة" انقضت بحق ستة متهمين لوفاتهم.
وصدرت أحكام بالسجن تراوح بين 3 و15 سنة في حق سائر المتهمين.
واوضح عبد المقصود ان "بعض المتهمين امضوا فترة العقوبة بالفعل خلال الحبس الاحتياطي".
وكانت النيابة قد وجهت الى المتهمين تهم "التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة".
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في حزيران/يونيو 2014 بإعدام 183 متهما بينهم بديع بعد إدانتهم في القضية، إلا أن محكمة النقض قررت بعدها قبول الطعن المقدم من بعض المتهمين والغاء الاحكام وإعادة محاكمتهم.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب