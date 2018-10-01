هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2018 06:02 م 01 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 18:02

الداعية الاسلامي التركي فتح الله غولن في منزله في ولاية بنسلفانيا الاميركية في 18 تموز/يوليو 2016.

اصدرت محكمة تركية الاثنين حكما بالسجن لأكثر من 10 سنوات بحق شقيق الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف 2016، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية محلية.

وأصدرت محكمة في مدينة إزمير على ساحل بحر إيجه حكما على قطب الدين غولن بالسجن عشر سنوات وستة أشهر، حسب ما أفادت وكالة الأناضول الحكومية.

ودين قطب الدين، الذي أوقف في تشرين الأول/أكتوبر 2016، بـ"الانضمام لمجموعة إرهابية مسلحة".

ولم يحضر قطب الدين، المحبوس في سجن في محافظة دينزلي المجاورة، جلسة الحكم الاثنين لكن محاميه حضرها، وفق ما أوضحت الأناضول.

ويعيش فتح الله غولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب اردوغان، في منفاه في الولايات المتحدة منذ 1999، وتتهمه انقرة بأنه وراء محاولة الانقلاب ضد اردوغان في 15 تموز/يوليو 2016، وهو ما ينفيه غولن.

وطلبت أنقرة من واشنطن مرارا أن تسلمها غولن دون جدوى، وهو ملف شائك ألقى بظلاله على العلاقات المتوترة أساسا بين البلدين.

وطبقا للاعلام التركي فان لغولن خمسة اشقاء وشقيقتين، ولا يعرف مكان تواجدهم.

ويعتقد أن قطب الدين هو الوحيد من بين اشقاء غولن الذي يتم اعتقاله بعد محاولة الانقلاب، فيما أوقفت السلطات التركية قريبين اثنين له.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب