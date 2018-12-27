السجن مدى الحياة للمدير السابق للوكالة الصينية لمكافحة التجسس

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 ديسمبر, 2018 08:18 ص

المحكمة الشعبية الوسيطة الثانية في تيانجين بشمال الصين في 26 كانون الأول/ديسمبر 2018

حكمت محكمة في الصين على المدير السابق للوكالة الصينية لمكافحة التجسّس ما جيان بالسجن مدى الحياة بعدما دانته بتهم فساد، كما أعلنت المحكمة الخميس.

وقالت المحكمة في بيان إنّ ما جيان الذي اعتقل في العام 2015 أدين بتهم عدّة بينها خصوصاً تلقّي رشى.

وكان ما يشغل منصب نائب وزير أمن الدولة وقد اعتبر لسنوات عديدة المسؤول الأول عن أجهزة التجّسس ومكافحة التجسّس.

واعتبرت المحكمة الشعبية الوسيطة في مدينة داليان أنّ المدان ارتكب "جرائم فساد وابتزاز وتحقيق أرباح من معلومات سريّة هو مطّلع عليها".

وأرفقت المحكمة العقوبة بحرمان المدان من حقوقه السياسية وأمرت كذلك بمصادرة ممتلكاته.

وبحسب بيان المحكمة فقد قرر المدان عدم استئناف الحكم.

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