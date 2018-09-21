السجن مدى الحياة لمنفذَي اعتداء بالسيارة المفخخة في تايلاند
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محققون عسكريون تايلانديون يعاينون مكان انفجار في باتاني (جنوب) في 10 أيار/مايو 2017(afp_tickers)
حكم القضاء التايلاندي الخميس بالسجن مدى الحياة على منفذَي اعتداء بالسيارة المفخخة أمام محل سوبرماركت في جنوب البلاد الذي يشهد تمرداً إسلامياً إنفصالياً.
وأعلن محاميهما عبد القهار اويابوتيه رئيس جمعية المحامين المسلمين لوكالة فرانس برس "في البدء حكمت المحكمة عليهما بالإعدام لكنها خففت العقوبة الى السجن مدى الحياة بعد اعترافهما بالجرم".
وأوضح الجيش "لقد اعترفا بأنهما التقيا من أجل التخطيط للاعتداء"، دون أن يوضح ما اذا كانا اعترفا بانتمائهما الى حركة التمرد.
وكان المشتبه بهما وضعا عبوة ناسفة داخل سيارة قاما بتفجيرها في 9 أيار/مايو 2017 أمام موقف سوبرماركت "بيغ سي" في باتاني، ما أوقع ما مجمله 60 جريحا.
ولا تزال الشرطة تبحث عن عشرة شركاء آخرين مفترضين.
وكان المتهمان استأنفا إدانتهما ب"محاولة القتل" و"عملية تفجير في مكان عام".
ويُتهم سهيمينغ ساما-اي الإمام السابق لمسجد في باتاني مع شريكه سما اي ماما بأنهما العقل المدبّر للعملية.
وشهدت اعتداءات التمرد الإسلامي الانفصالي تراجعا في الأشهر الماضية في الهجمات ضد قوات الأمن المنتشرة في المنطقة. وأوقع النزاع المستمر منذ العام 2004 نحو سبعة الآف قتيل غالبيتهم من المدنيين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب