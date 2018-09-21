محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 سبتمبر, 2018 08:40 ص 21 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 08:40

محققون عسكريون تايلانديون يعاينون مكان انفجار في باتاني (جنوب) في 10 أيار/مايو 2017 (afp_tickers)