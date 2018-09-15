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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 سبتمبر, 2018 09:57 ص 15 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:57

صورة للمفكر الاسلامي طارق رمضان خلال مؤتمر صحافي في بوردو في 26 آذار/مارس 2016 (afp_tickers)