هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2019 04:10 م

حكم على المحامية الايرانية المدافعة عن حقوق الإنسان، وتمضي عقوبة السجن خمس سنوات، نسرين سوتوده بالسجن عشر سنوات اضافية وب 148 جلدة كما اعلن الثلاثاء زوجها رضا خاندان.

وقال خاندان لوكالة فرانس برس انه حكم عليها "بالسجن عشر سنوات" بسبب "التحريض على الفجور".

وأوضح ان زوجته ملاحقة بسبع تهم جمعت في ملف واحد، وأنه حكم عليها بالسجن 33 عاما.

وذكر خاندان ان "عقوبة السجن الاطول وحدها تطبق".

والى ذلك يضاف، كما قال، حكم ال 148 جلدة لان سوتوده وصلت الى المحكمة في السابق من دون حجاب مخالفة بذلك القانون الايراني الذي يفرض على النساء تغطية رؤوسهن في الاماكن العامة.

وقال خاندان ان زوجته التي تبلغ الخامسة والخمسين من العمر والمسجونة منذ حزيران/يونيو 2018، قد أبلغت بالحكم عليها بالسجن.

وقال محمد موغيمي، أحد المحامين عن سوتوده، انها قررت الا تحضر الى المحكمة، لأنها تعتقد ان الاجراءات الجارية لا توفر الشروط "لمحاكمة عادلة".

بعد توقيفها في حزيران/يونيو 2018 تم ابلاغ سوتوده أنه كان قد حُكم عليها بالسجن مدة خمس سنوات "غيابياً" بتهمة التجسس

من جهة اخرى، دان الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الحكم بالسجن سبع سنوات على سوتوده، داعيا إلى "مراجعة فورية" للقضية.

وأفاد أن سوتوده، الحاصلة على جائزة ساخاروف عام 2012 من البرلمان الأوروبي، لم تحظ بمحاكمة عادلة امام محكمة الثورة في طهران مشددا على ضرورة احترام حقها في استئناف الحكم.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن "الحكم الصادر بحق سوتوده بالسجن سبع سنوات يعد تطورا مقلقا".

يذكر ان سوتوده تولت الدفاع عن العديد من النساء اللواتي قُبض عليهن بين كانون الأول/ديسمبر 2017 وكانون الثاني/يناير 2018 بسبب نزعهن الحجاب في الأماكن العامة احتجاجًا على اجبارهن على ذلك.

في غضون ذلك، عبر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جوايد الرحمنوم الثلاثاء عن "قلق متزايد" حيال "تقلص المجال المدني امام المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وقال للصحافيين في جنيف "أدعو الحكومة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحامين المسجونين لممارسة مهنتهم بطريقة سلمية".

من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأنه "ظلم فاضح". معتبرة أن السلطات الإيرانية "تعاقبها على عملها لصالح حقوق الإنسان"."

ودانت الولايات المتحدة الحكم "بأشد العبارات"، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو إن "هذا الحكم يتخطى الهمجية".

وفي فرنسا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان ان الرئيس إيمانويل ماكرون قرر مزاملة سوتوده مع "المجلس الاستشاري للمساواة بين الجنسين في مجموعة السبع".

واضاف ان باريس "تكرر التزامها حرية الرأي والتعبير وحق كل شخص في محاكمة عادلة(...) وتدعو إيران إلى احترام التزاماتها الدولية في هذا المجال".

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