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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2018 01:39 ص 13 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 01:39

رئيس السلفادور السابق إلياس أنطونيو ساكا يستمع إلى عقوبته في محكمة في العاصمة سان سلفادور في 12 أيلول/سبتمبر 2018. (afp_tickers)