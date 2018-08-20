السجن 10 سنوات لصحافي ايران بتهمة "إهانة" الإمام الرضا
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الاف الزوار الايرانيين امام مرقد الامام الرضا في مشهد، في حزيران/يونيو 2000(afp_tickers)
حكم على صحافي إيراني بالسجن 10 سنوات "لاهانة" الإمام الرضا على تويتر، بحسب ما أعلن محاميه لوسائل إعلام محلية الاثنين.
واعتقل الصحافي مير محمد حسين مير اسماعيلي لدى صحيفة جهان صنعت، اثناء محاولته مغادرة البلاد في نيسان/ابريل 2017.
وسبب الاعتقال تغريدة على تويتر ذكر فيها ان الامام الرضا "واحد منا" في إشارة الى أن الإمام كان ليسمح للشبان بالاستمتاع بحياتهم.
وشكلت التغريدة انتقادا لإمام صلاة الجمعة آية الله احمد عالم الهدى الذي حظر إقامة الحفلات الموسيقية في مدينة مشهد حيث مرقد الإمام الرضا.
وكتب مير اسماعيلي في تغريدة شطبت من الموقع لكن اعادت تغريدتها وسائل إعلام "يقول عالم الهدى إن الرقص والموسيقى إهانة للإمام الرضا! دعك من ذلك، لا تكذب، الامام الرضا واحد منا".
ودين مير اسماعيلي بإهانة الإسلام ومسؤولي الحكومة ونشر أكاذيب ومحتوى لاأخلاقي، بحسب ما ذكره محاميه حسين احمدينياز لوكالة ايسنا الإثنين.
وقال احمدينياز "العديد من الأخطاء تشوب هذا الحكم إذ أن موكلي انتقد المسؤولين مازحا لكن لسوء الحظ اعتبروا ذلك إهانة".
وأكد بعد تبليغه الحكم الاحد أنه يعتزم تقديم استئناف، بحسب المحامي.
واعتذر مير اسماعيلي بعد وقت قصير على التغريدة الأولى قائلا "لم اوجه الاهانة للامام الرضا بأي شكل. أنا مسلم شيعي أردت فقط انتقاد عالم الهدى".
ولمّح إلى تلقيه تهديدا قائلا "للذين يقولون إنهم مسلمون، لما تهددون بالحمض الكاوي والقتل؟".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب