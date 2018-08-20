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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 12:50 م 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:50

الاف الزوار الايرانيين امام مرقد الامام الرضا في مشهد، في حزيران/يونيو 2000 (afp_tickers)