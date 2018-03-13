السجن 18 شهرا لاكاديمي ايراني بتهمة "الدعاية ضد النظام"
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Iranian political analyst Sadegh Zibakalam, sentenced to prison for propaganda against the regime, supports the government of President Hassan Rouhani, pictured here on February 11, 2018(afp_tickers)
قال محلل سياسي ايراني بارز مقرب من الاصلاحيين الثلاثاء ان حكما بالسجن 18 شهرا صدر بحقه بتهمة "الدعاية ضد النظام".
وقال صادق زيباكلام استاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الذي يدعم حكومة الرئيس حسن روحاني، أنه سيستأنف الحكم.
وفي تسجيل فيديو نشره على فيسبوك قال زيباكلام انه اضافة الى حكم السجن فقد صدر امر يمنعه من ممارسة النشاطات السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والتوقف عن الكتابة في الصحافة لمدة عامين.
وزيباكلام معروف بانتقاده سياسة ايران الخارجية خصوصا الخصومة الشديدة مع الولايات المتحدة واسرائيل.
وذكرت وكالة ميزان الالكترونية للانباء المرتبطة بالقضاء الاثنين ان محاكمة زيباكلام ستبدأ امام محكمة ثورية في طهران.
واضافت ان الاكاديمي متهم باجراء مقابلات مع وسائل اعلام اجنبية تعتبرها السلطات عدائية و"محاولة التشكيك" في الجمهورية الاسلامية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب