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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2018 07:01 م 13 مارس 2018 - آخر تحديث - 19:01

Iranian political analyst Sadegh Zibakalam, sentenced to prison for propaganda against the regime, supports the government of President Hassan Rouhani, pictured here on February 11, 2018 (afp_tickers)