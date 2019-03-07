هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مارس, 2019 12:02 ص

حُكم على بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابيّة، الخميس بالسّجن لمدّة أربع سنوات تقريبًا، بعد إدانته بجرائم تتعلّق بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي.

ويُعتبر الحكم الصادر بحقّ مانافورت الذي سيبلغ قريبا 70 عاماً، أقلّ بكثير من توصيات وزارة العدل الأميركيّة التي كانت اقترحت على القاضي أن يفرض عليه عقوبةً بالسّجن بين 19 و24 عاماً.

وقال القاضي تي. إس. إيليس الذي حدّد عقوبة السّجن على مانافورت بـ47 شهراً في محكمة اتّحادية في الاسكندريّة بفرجينيا، إنّ "مانافورت ارتكب جرائم خطرة".

ومانافورت هو أحد سبعة شركاء أو مستشارين سابقين لترامب اتُهموا في إطار التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016.

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