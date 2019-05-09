هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مايو, 2019 12:27 م

رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في روما في 7 ايار/مايو 2019

التقى رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فايز السراج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير الخارجية جيريمي هانت في لندن الخميس، وفق ما أعلن مقر الحكومة في داونينغ ستريت.

وبدأ السراج جولة في اوروبا هذا الأسبوع سعيا لحشد الدعم في مواجهة هجوم يشنه المشير خليفة حفتر على طرابلس.

وقال المتحدث باسم ماي إن "رئيسة الحكومة انضمت إلى اجتماع بين وزير الخارجية ورئيس الحكومة الليبية في داونينغ ستريت". ولم تعلن بعد أي تفاصيل أخرى بشأن موضوع النقاش.

ويشن حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي" هجوما عسكريا على طرابلس منذ الرابع من نيسان/أبريل متسببا بتصعيد دام آخر في بلد يرزح تحت أعمال العنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وتسعى بريطانيا لاستصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف لإطلاق النار في ليبيا، لكن جهودها باءت بالفشل وسط انقسامات في الهيئة الدولية.

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