هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2019 03:06 ص

وقف الشعب السريلانكي صباح الثلاثاء ثلاث دقائق صمت في كل أنحاء البلاد حدادا على ضحايا سلسلة تفجيرات أحد الفصح الانتحارية الذين وصل عددهم الى نحو 300 قتيل.

ومع بدء دقائق الصمت عند الساعة 8,30 صباحا بالتوقيت المحلي (03,00 ت غ)، وهو الوقت الذي وقع فيه التفجير الأول الأحد، تم تنكيس الأعلام الوطنية وأحنى السريلانكيون رؤوسهم.

وأعلنت الحكومة الثلاثاء يوم حداد وطني تنكس فيه الأعلام في جميع المؤسسات الحكومية، وتغلق فيه محلات الخمور أبوابها وتبث فيه المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية الموسيقى الحزينة.

وأمام كنيسة سانت أنطوني في كولومبو حيث تم التفجير الأول الأحد صباحا، تجمع عشرات الاشخاص لاضاءة الشموع وتشابكت ايديهم وهم يصلون مغمضي الأعين.

البعض منهم قاوم ليحبس دموعه، ومع اقتراب الدقائق الثلاث من الانتهاء بدأ الحشد بالصلاة.

اج-امو-ساه/سام

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