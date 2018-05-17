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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2018 01:29 م 17 مايو 2018 - آخر تحديث - 13:29

أكدت السعودية أنها فرضت مع دول الخليج الأخرى عقوبات جديدة على قادة في حزب الله اللبناني بينهم أمينه العام السيد حسن نصرالله ونائبه نعيم قاسم، وعلى أشخاص وكيانات لارتباطهم "بأنشطة داعمة" للحزب الشيعي.

وكانت الولايات المتحدة ودول الخليج الست، السعودية والامارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت، عقدت اجتماعا مشتركا الأربعاء اعلنت واشنطن في ختامه انه تقرر خلاله فرض العقوبات الجديدة.

والدول السبع أعضاء في مركز أمني مشترك يحمل اسم "مركز استهداف تمويل الإرهاب".

وبحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية، فان العقوبات تشمل خمسة من قادة حزب الله، هم الى جانب نصراالله وقاسم، محمد يزبك وهو أحد مؤسسي الحزب، وحسين خليل مستشار الأمين العام، وإبراهيم السيد رئيس المجلس السياسي.

وشملت العقوبات أيضا طلال حميه، وعلي يوسف شراره، ومجموعة سبيكترم "الطيف"، وحسن إبراهيمي (ايراني)، وشركة ماهر للتجارة والمقاولات"، وذلك "لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله"، كما اضافت الوكالة.

وتنص العقوبات على "تجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها" في المملكة، وتهدف بحسب السلطات السعودية الى "وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة".

وسبق أن قامت السعودية بفرض عقوبات مماثلة على أشخاص وكيانات آخرين على علاقة بالحزب، بينهم رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين، و"مجموعة الإنماء"، و"شركة الإنماء للهندسة والبناء".

والى جانب السعودية، أكدت الامارات بدورها تبني العقوبات الجديدة.

وكان وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوشين اعلن في بيان الخميس عن فرض العقوبات الجديدة.

وقال انه "من خلال استهداف مجلس شورى حزب الله، فإن دولنا ترفض في شكل جماعي التمييز الزائف بين ما يسمى +الجناح السياسي+ والاهداف الارهابية العالمية لحزب الله".

في المقابل، دانت ايران العقوبات. وكتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة ان "قناصة اسرائيليين يطلقون النار في يوم واحد على الفي متظاهر فلسطيني أعزل. الرد السعودي عشية رمضان هو التعاون مع سيده الاميركي لمعاقبة القوة الأولى التي حررت ارضا عربية وحطمت اسطورة المناعة الاسرائيلية. عار على العار".

وحزب الله الحليف لايران والعدو لاسرائيل، هو حزب لبناني مسلح، ويتمتع بوزن سياسي في لبنان، وقد فاز مع احزاب اخرى حليفة له في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي شهدتها البلاد في السادس من ايار/مايو بمقاعد قد تضمن لهم الاغلبية.

يقاتل حزب الله في سوريا الى جانب قوات النظام، كما انه درّب مجموعات شيعية شاركت في استعادة اراض كان تنظيم الدولة الاسلامية يسيطر عليها في العراق. وتتهمه السعودية بتدريب المتمردين الحوثيين في اليمن، والمغرب بارسال أسلحة الى جبهة بوليساريو، وهو ما ينفيه الحزب.

وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله الذي أنشئ عام 1982، على لائحتها للمنظمات "الإرهابية" وفرضت عليه وعلى كوادره عقوبات اقتصادية ومصرفية. ومنذ العام 2013، اعتبر الاتحاد الأوروبي أيضا ان الجناح العسكري لحزب الله ، منظمة "إرهابية".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب