هذا المحتوى تم نشره يوم 01 نوفمبر, 2019 12:14 ص

أعلنت السعودية الخميس أنها تتوقع أن يرتفع عجز الميزانية في العام 2020 إلى 187 مليار ريال (44,7 مليار يورو)، اي انه سيكون اعلى بكثير من توقعات سابقة عند 131 مليار ريال، على ما قال وزير المال السعودي محمد الجدعان.

وسيتم الإعلان النهائي للميزانية في كانون الاول/ديسمبر.

وقال الجدعان في البيان إنه "من المقدر أن تبلغ النفقات في العام المالي القادم 2020م نحو 1,020 مليار ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، وأن تبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي".

ونما إجمالي الناتج الداخلي السعودي بنسبة 2,4 بالمئة العام 2018، لكن صندوق النقد الدولي قال إن النمو سينخفض إلى 1,9 بالمئة في عام 2019 بسبب التخفيضات الكبيرة في إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) والتي تهدف إلى مواجهة زيادة العرض وتراجع الأسعار.

وفي 2017، بلغ العجز في الميزانية العامة 63 مليار دولار.

وتشهد الميزانيات العامة للسعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، عجزا منذ 2014 حين انهارت أسعار النفط.

وفي 2018، حقّقت السعودية نموا بـ2,3 بالمئة، وفقا لوزارة المالية، مقارنة بانكماش بنسبة 0,9 بالمئة في 2017.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك