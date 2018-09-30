محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2018 01:12 م 30 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:12

صورة ملتقطة من طائرة مروحية للعاصمة السعودية الرياض بتاريخ 28 آذار/مارس 2014 (afp_tickers)