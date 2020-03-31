هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2020 07:13 م

صورة التقطت من الجو لصحن الكعبة في المسجد الحرام الخميس في 5 اذار/مارس 2020 تظهر قلة اعداد المصلين في المكان

دعا وزير الحج والعمرة السعودي الثلاثاء المسلمين إلى التريث في ابرام عقود متعلقة بالحج والعمرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن في تصريحات لقناة "الاخبارية" السعودية إن "المملكة العربية السعودية على كامل استعدادها لخدمة الحجاج والمعتمرين في جميع الاحوال، لكن (في) الظروف الحالية، نحن نتحدث عن جائحة عالمية، جائحة نسأل الله السلامة منها".

واضاف "المملكة في كامل استعداداتها لحفظ صحة المسلمين والمواطنين لذلك نحن طلبنا من الاخوة المسلمين في جميع دول العالم التريث في عمل اي عقود حتى تتضح الرؤية ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يذهب هذا البلاء".

ولم تعلن السعودية حتى الآن عن قرار يتعلق بموسم الحج في تموز/يوليو المقبل.

واستقطب موسم الحج حوالى 2,5 مليون شخص في 2019 فيما كانت السلطات المختصة قد توقعت قبل انتشار الفيروس أن يصل عدد الحجاج هذا العام إلى2,7 مليون.

وفرضت السعودية التي يزورها ملايين المسلمين سنويا لأداء العمرة ومناسك الحج، إجراءات وقائية صارمة للحد من انتشار الفيروس تشمل منع التجمعات بما في ذلك صلاة الجماعة ومناسك العمرة، والحد من التنقل، وإغلاق المدارس والمراكز التجارية الكبرى، وتعليق الرحلات الجوية.

وسجلت المملكة 1563 اصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.

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