هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 06:59 م

امراة تفر من القصف التركي على بلدة رأس العين في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019 بعد وقت قصير من بدء أنقرة حملة عسكرية ضد المقاتلين الأكراد

أدانت السعودية مساء الأربعاء ما اعتبرته "عدوانا" تركيا على مناطق الأكراد في شمال شرق سوريا، محذّرة من أن الهجوم يهدّد أمن المنطقة ويقوّض جهود محاربة تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية إنّ المملكة تدين "العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية".

وبينما اعتبر المصدر أنّ الهجوم يمثّل "تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي"، حذّر من أنه "بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا"، فإن العملية قد تقوّض "الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع".

وبدأت تركيا بعد ظهر الأربعاء هجوماً على مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا ما تسبب بنزوح آلاف المدنيين، في خطوة أتت بعد حصول أنقرة على ما بدا أشبه بضوء أخضر من الولايات المتحدة التي سحبت قواتها من نقاط حدودية.

وقتل 15 شخصاً، بينهم ثمانية مدنيين، في القصف التركي على مناطق سيطرة الأكراد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً مغلقاً الخميس لبحث الهجوم التركي، بناء على طلب قدمته بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا.

والإدانة السعودية هي أول موقف خليجي ازاء العملية العسكرية.

ودعمت السعودية الجماعات المسلحة المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد منذ بدء النزاع في هذا البلد عام 2011، في حرب قتل فيها مئات آلاف الأشخاص.

والعلاقات بين الرياض وأنقرة متوترة منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول على أيدي عناصر سعوديين في تشرين الأول/اكتوبر 2018. كما أن تركيا حليف رئيسي لقطر التي قطعت السعودية علاقاتها معها في 2017.

وفي وقت لاحق، أدانت الإمارات بدورها "العدوان العسكري التركي على سوريا"، معتبرة أنّه "يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة وتدخلاً صارخاً في الشأن العربي".

وهذا ثالث هجوم تشنّه تركيا مع فصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، بعد هجوم في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدّة، وثان عام 2018 سيطرت على إثره على منطقة عفرين في شمال سوريا.

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