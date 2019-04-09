هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 07:00 ص

صورة من الارشيف التقطت بتاريخ 22 ايلول/سبتمبر 2018 تظهر عناصر من الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري في طهران

رحبت السعودية الثلاثاء بقرار واشنطن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة "إرهابية"، مؤكدة أنها "خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب".

ونقل بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية قوله إن القرار "يترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران".

وأشار المصدر إلى ضرورة أن "يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً بالتصدي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين".

وأعلن ترامب رسمياً الاثنين إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات "الإرهابية" الأجنبية، ما يفتح الباب أمام فرض عقوبات مشددة إضافية على طهران.

وكانت هذه "المرة الأولى" التي تستهدف فيها واشنطن منظمة "تشكل جزءاً من دولة" بهذه الطريقة، كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيان حول القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في 15 نيسان/أبريل.

وإيران مدرجة منذ عام 1984 على لائحة الولايات المتحدة لـ"الدول الداعمة للإرهاب" المحدودة جداً، والتي تضم كوريا الشمالية والسودان وسوريا.

وفكرة إدراج الحرس الثوري، وهو جيش تأسس عام 1979 من أجل حماية الثورة الإسلامية من التهديدات الخارجية والداخلية، على لائحة الإرهاب واردة منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

وبحسب ترامب، فإن هذا القرار "هو اعتراف بحقيقة أن إيران ليست فقط دولة ممولة للإرهاب، بل إن الحرس الثوري ينشط في تمويل الإرهاب والترويج له".

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