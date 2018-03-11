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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2018 03:54 م 11 مارس 2018 - آخر تحديث - 15:54

صورة يعود تاريخها إلى 11 شباط/فبراير تظهر المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض حيث احتجزت السلطات عشرات الأمراء والوزراء ورجلا الأعمال في إطار حملتها ضد الفساد

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بانشاء دوائر متخصصة بقضايا الفساد في النيابة العامة، بحسب ما أعلنت الحكومة الأحد، في خطوة تأتي في إطار حملة تطهير ضد الفساد طاولت كبار الشخصيات في المملكة.

ونقل بيان صادر عن وزارة الإعلام عن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب قوله إن التحرك نابع من "رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات (التعامل مع) قضايا الفساد".

ولم يعط البيان تفاصيل بشأن عمل هذه الدوائر، مكتفيا بالقول إنها ستتولى مهمة "التحقيق والادعاء في قضايا الفساد".

ويأتي القرار بعدما أوقفت المملكة عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في حملة ضد الفساد قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبينما اعتبر البعض أن الحملة عبارة عن محاولة من الأمير محمد بن سلمان الذي يتولى مناصب عديدة رفيعة المستوى في المملكة لترسيخ موقعه وتشديد قبضته على السياسة والاقتصاد والمجتمع قبل تتويجه ملكا خلفا لوالده، تصر السلطات على أن الحملة تستهدف الفساد المستشري في وقت تستعد فيه البلاد لمواجهة حقبة ما بعد النفط.

وكان المعجب أعلن ان القيمة المقدرة لمبالغ التسويات التي تمت مع أشخاص اوقفوا في قضايا فساد وتم الافراج عنهم بموجب تسويات تجاوزت 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب