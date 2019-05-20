هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2019 09:31 م

الحجاج في مكة المكرمة في الخامس عشر من آب/اغسطس 2018

تصدّت الدفاعات الجوية السعودية صباح الإثنين لـ"أهداف جوية" في سماء المملكة في منطقة تقع فيها مكة المكرمة، حسبما أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن، من دون أن يحدّد طبيعة هذه الأهداف.

وقال المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في بيان إنّه "صباح (...) الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافاً جويةً تحلّق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف".

وأضاف "تم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف"، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء السعودية الحكومية، من دون يحدّد الجهة التي تقف خلال "الاهداف الجوية" أو طبيعة هذه الأهداف.

والاسبوع الماضي شن المتمردون اليمنيون المقرّبون من إيران هجوما ضد محطتي ضخ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية غرب الرياض بطائرات من دون طيار، ما أدى إلى إيقاف ضخ النفط فيه لساعات.

واتّهمت السعودية إيران بإعطاء الأوامر للمتمردين بمهاجمة منشآتها النفطية.

ولم يعلن المتمردون عبر قناة "المسيرة" المتحدثة باسمهم الاثنين مسؤوليتهم عن "الأهداف الجوية" التي تصدّت لها الدفاعات السعودية في المنطقة التي تضم مكة.

وقال المتحدث باسم المتمردين محمد عبد السلام "أي عملية لوزارة الدفاع يتم الإعلان عنها ولا حرج لدينا عند القيام بأي عملية دفاعًا عن شعبنا وأرضنا".

واعتبر ان "ادّعاء العدو باستهداف منطقة الطائف هو محاولة فاشلة للسعودية للخروج من الورطة التي وضعت نفسها فيها"، مضيفا "استهداف المدنيين والمناطق المقدسة هو أمر منافٍ لأخلاقيات" المتمردين.

وسبق وأن استهدف الحوثيون المملكة بعشرات الصواريخ البالستية وبطائرات من دون طيار منذ بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن دعما لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في آذار/مارس 2015.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد منطقة الخليج حربا نفسية بين إيران التي تقول أن دعمهما لتمردي اليمن ينحصر بالسياسة فقط، وإدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

والرياض، خصم إيران اللدود في المنطقة، أبرز حلفاء الولايات المتحدة في الخليج.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قال في مؤتمر صحافي في الرياض الاحد ان بلاده "لا تريد حربا ولا تسعى لذلك وستفعل ما بوسعها لمنع قيام هذه الحرب".

لكنه أكّد في الوقت ذاته "أنه في حال اختيار الطرف الآخر الحرب فإن المملكة سترد على ذلك بكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها"، في إشارة إلى المواجهة مع إيران.

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