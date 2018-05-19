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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2018 02:35 م 19 مايو 2018 - آخر تحديث - 14:35

الناشطة السعودية عزيزة اليوسف في صورة التقطت لها في 27 أيلول/سبتمبر 2016

اوقفت السلطات السعودية سبعة ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بينهم نساء، بتهمة "النيل من أمن واستقرار المملكة"، بحسب السلطات، الامر الذي نددت به منظمة "هيومان رايتس ووتش".

وأعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية السبت توقيف سبعة أشخاص اتهمتهم بمحاولة "النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية"، دون الكشف عن اسمائهم.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة قوله إن المتهمين قاموا "بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية في ما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج".

وتابع المتحدث "لا يزال العمل جاريا على تحديد كل من له صلة بأنشطتهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه".

لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت إن أسباب اعتقال الناشطين السبعة، وبينهم نساء، لم تتّضح"، ونقلت عن ناشطين قولهم ان الديوان الملكي اتصل في أيلول/سبتمبر 2017، "بناشطين بارزين... وحذّرهم من مغبة الادلاء بتصريحات اعلامية".

وأوضحت ان اتصال الديوان الملكي بهؤلاء الناشطين "تم في اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات".

وفي 26 أيلول/سبتمبر 2017، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا سمح للمرة الاولى بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات. ويدخل القرار حيز التنفيذ في 24 حزيران/يونيو.

-"تطور مقلق للغاية"-

ولفتت المنظمة الحقوقية الى ان بين الناشطين الموقوفين منذ 15 أيار/مايو الجاري لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، وهن ثلاث ناشطات اشتهرن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارات والمطالبة بانهاء ولاية الرجل على المراة.

وقالت سارة واتسون، مديرة فرع "هيومان رايتس ووتش" في الشرق الاوسط، في بيان "يبدو ان +الجريمة+ الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في ان رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات سبقت رغبة محمد بن سلمان بذلك".

وذكّرت المنظمة الحقوقية في بيانها بأن الهذلول والنجفان وقّعتا عام 2016 عريضة تطالب بإلغاء ولاية الرجل على المرأة. وكانتا شاركتا في حملة طالبت بالسماح للمرأة بقيادة السيارة قبل وقت طويل من استجابة السلطات لهذا الطلب.

وفي أواخر 2014، كانت الهذلول في ال25 من العمر حين اعتقلتها السلطات وأودعتها السجن 73 يوما بعدما حاولت قيادة سيارة عبر الحدود بين الامارات والمملكة.

وانتقدت منظمة العفو الدولية الحملة التي "لا يمكن تبريرها على الإطلاق".

وقالت واتسون إن "حملة التشويه القاسية هذه تعد تطورا مقلقا للغاية بالنسبة للمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطين في المملكة العربية السعودية".

وتابعت ان "مثل هذه التكتيكات الفاضحة للترويع لا يمكن تبريرها على الإطلاق".

- "خيانة" أو "تلفيق"؟ -

وأوردت صحيفة "الرياض" الصادرة السبت أسماء الموقوفين، وهم الى جانب النساء الثلاث، إبراهيم عبد الرحمن المديميغ ومحمد فهد محمد الربيعة وعبد العزيز محمد المشعل، و"شخص سابع تتطلب التحقيقات عدم الإفصاح عن اسمه حاليا".

ونشرت صحيفة "الجزيرة" تقريرا في صفحتها الأولى بعنوان "خبتم وخابت +خيانتكم+"، مرفقة بصورتين لعزيزة اليوسف ولجين الهذلول.

وكتبت في عنوان جانبي "الوطن يلفظ الخونة".

فيما قال المحلل السياسي نايف العسكري على حسابه على "تويتر" إن "الذي يصمت عن تأييد وشكر ولاة الأمر بعد القبض على عملاء السفارات هو خائن لدينه ووطنه، ومحل ريبة وشك، أما انه شريك مستتر لهم، أو جاهل لا يعرف دينًا ولا وطنًا".

لكن سعوديين آخرين صدموا بالحملة ضد ناشطين مطالبين بالإصلاحات منذ زمن طويل.

وكتبت الناشطة السعودية الاميركية نورا عبد الكريم على "تويتر" إن "هذه الجولة من التوقيفات تستهدف النسوية السعودية بشكل صارم".

أما الباحث السعودي عبدالله العودة من كلية الحقوق في جامعة ييل الاميركية، فقد كتب على "تويتر"، "للذين يعتقدون أن اعتقالات هؤلاء هي للدفاع عن الدين والعلماء... أحب أن أذكركم فقط أن نخبة علماء البلد ودعاته والمفكرين في السجن... وبتلفيقات شبيهة وبنفس السيناريو المهترئ".

وتم تأسيس مدارس لتعليم قيادة السيارات خاصة بالنساء في خمس مدن في أنحاء المملكة مع مدرسات سعوديات حصلن على رخص القيادة في الخارج.

وستمنح قيادة السيارات النساء القدرة على التحرك والانضمام الى القوة العاملة في البلاد، بعد ان كن يعتمدن على الرجال في تنقلاتهن.

وقالت واتسون إن "الاصلاحيين الحقيقيين الذين لديهم الجرأة على الدفاع علنا عن حقوق الانسان وتحرّر النساء" لا يزالون يعيشون "في جو من الخوف" في السعودية، على الرغم من حملة الاصلاحات التي تشهدها المملكة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب