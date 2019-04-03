هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أبريل, 2019 07:27 ص

نازحون يمنيون فروا من منطقة قريبة من الحدود مع السعودية إلى مديرية عبس بمحافظة حجة بشمال غرب اليمن، في الأول من نيسان/ابريل 2019

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية طائرتين بدون طيار أطلقهما المتمردون الحوثيون من اليمن لكن سقوط شظاياهما تسبب بإصابة خمسة مدنيين بينهم طفل بجروح، وفقا لقوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، الأربعاء.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية إن الطائرتين المسيرتين استهدفتا خميس مشيط التي تضم قاعدة جوية كبيرة في جنوب غرب المملكة.

وقال "في تمام الساعة 21,35 من مساء الثلاثاء (18,35 ت غ) رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسمين غير معروفين باتجاه الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط، وتم التعامل مع الهدفين بحسب قواعد الاشتباك وتدميرهما".

وكثيرا ما يطلق المتمردون الحوثيون صواريخ باتجاه السعودية وأعلنوا استهداف مطارات في ابوظبي ودبي في دولة الإمارات المشاركة في التحالف العسكري.

وقالت السعودية إن جميع تلك الصواريخ اعترضتها الدفاعات الجوية، لكن مدنيا واحدا قتل في سقوط شظايا. ونفت دولة الإمارات تعرضها لأي هجوم صاروخي.

وقال المتمردون إن هجماتهم الصاروخية استهدفت قواعد جوية تنطلق منها قوات التحالف لشن عمليتها المدمرة في اليمن منذ آذار/مارس 2015 دعما للحكومة اليمنية.

ومعظم القتلى الذي سقطوا في النزاع في اليمن من المدنيين، فيما بات الملايين على حافة المجاعة.

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