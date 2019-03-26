هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2019 05:40 ص

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعرض الإعلان الذي وقعه واعترف فيه بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وإلى يمينه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في البيت الأبيض بواشنطن في 25 آذار/مارس 2019

أعلنت السعودية الاثنين "رفضها التام واستنكارها" لاعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، مؤكدة أنها "أرض عربية سورية محتلة"، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إعلانا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 وضمتها العام 1981.

وأكدت السعودية، الحليف الأساسي للولايات المتحدة في المنطقة، في البيان أن قرار ترامب "هو مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي" محذرا من "آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط".

وشددت على أن هضبة الجولان "أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وأن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغير في الحقائق شيئاً".

ودعت "كافة الأطراف إلى احترام مقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة".

وتحسنت العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية بشكل كبير منذ تولى ترامب الرئاسة عام 2017، مقارنة بما كان الوضع عليه في عهد سلفه باراك أوباما.

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