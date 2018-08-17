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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أغسطس, 2018 08:07 ص 17 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 08:07

سوريون يسيرون وسط الدمار في مدينة الرقة في 11 كانون الثاني/يناير. (afp_tickers)