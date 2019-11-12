هذا المحتوى تم نشره يوم 12 نوفمبر, 2019 02:38 م

الملك سلمان متحدثاً في الأول من حزيران/يونيو 2019 خلال قمة دول منظمة التعاون الإسلامي

نددت السعودية الثلاثاء استمرار ايران في "الخداع والمراوغة" حول برنامجها النووي، بعد قرار طهران تفعيل نشاطاتها النووية.

ونقل بيان صادر عن مجلس الوزراء بعد الاجتماع الذي ترأسه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن مجلس الوزراء أكد استنكاره "لاستمرار إيران بالخداع والمراوغة وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة عن برنامجها النووي".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت في تقرير الإثنين أنها رصدت آثار يورانيوم في موقع لم تعلن عنه السلطات في إيران.

وأكد التقرير كذلك أن إيران كثفت عمليات تخصيب اليورانيوم حيث وصل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب ما يعادل 551 كلغم في حين أن السقف المحدد في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية في 2015 هو 300 كلغم.

وبعد عام من انسحاب واشنطن من "خطة العمل الشاملة المشتركة"، بدأت إيران خفض التزاماتها بموجب الاتفاق على أمل الحصول على تنازلات من الأطراف التي لا تزال ضمن الاتفاق.

والاسبوع الفائت، أعلن الرئيس حسن روحاني أنّ بلاده ستستأنف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم في مصنع فوردو على مسافة حوالى 180 كلم إلى جنوب طهران، بعدما جمدتها بموجب الاتفاق النووي.

والاثنين، أعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عن "قلقها الشديد" إزاء خطوات إيران الأخيرة لتفعيل نشاطاتها النووية، مشيرين إلى أنها "تخالف" الاتفاق النووي.

وتحاول بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الاوروبي الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران والدول الكبرى في العام 2015، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في شكل أحادي في ايار/مايو 2018 وإعادة فرضها عقوبات على إيران.

وفي المقابل، اتهمت ايران الثلاثاء الدول الاوروبية بالنفاق بسبب انتقادهم قرار طهران الأخير التخلي عن المزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق في حين أن هذه الدول تعجز عن مساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأميركية.

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