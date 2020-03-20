هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2020 08:18 ص

شوارع مقفرة في الرياض مع اتخاذ تدابير مشددة لاحتواء فيروس كورونا في 18 آذار/مارس 2020

أعلنت السعودية الجمعة انها ستزيد مستوى الاقتراض على خليفة إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وآخرها تعليق رحلات الطيران الداخلية والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات.

وقال وزير المالية محمد الجدعان في مؤتمر صحافي في الرياض "لدى الحكومة مقدرات مالية واسعة (...) لدينا احتياطات كبيرة جدا لكن نود الا نسحب من الاحتياطات أكثر مما" هو مقرر.

وتابع "سنقوم بالاقتراض (..) عبر زيادة نسبة الاقتراض من 30 بالمئة من الناتح المحلي (785 مليار دولار) إلى 50 بالمئة".

وتستعد المملكة الثرية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، لمرحلة صعبة على الصعيد الاقتصادي، بعدما علّقت أداء العمرة وأغلقت المراكز التجارية وأوقفت رحلات جوية في محاولة لمنع تفشي الفيروس في مناطقها.

ويأتي ذلك في وقت تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عاما.

وقال الجدعان إنّ العجز في ميزانية العام 2020 سيرتفع، لكنه لن يتجاوز نسبة 7 إلى 9 بالمئة، لافتا في الوقت ذاته إلى ان الانفاق سيتراجع في قطاعات مختلفة بينها الترفيه والرياضة والسياحة.

وكانت السعودية أعلنت هذا الاسبوع خفض الإنفاق في ميزانيتها للعام 2020 بأقل من 5 بالمئة.

وتبلغ النفقات المتوقعة في سنة 2020 بحسب ميزانية الحكومية، نحو 1020 مليار ريال، أي حوالى 272 مليار دولار، على أن يصل العجز إلى 131 مليار ريال، أي 50 مليار دولار، وهو ما سيزداد بحسب الوزير.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز حذّر في خطاب الخميس من مرحلة "أكثر صعوبة" في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة الآلاف وخلف أضرارا اقتصادية في العالم.

وقال الملك سلمان في خطاب متلفز، هو الأول لزعيم دولة خليجية حول الفيروس، "اننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله. إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذا الانتشار السريع لهذه الجائحة".

وسجّلت السعودية 274 إصابة بالفيروس حتى الآن، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة، من بين أكثر من ألف إصابة في دول الخليج الست.

والسبت، نقلت وكالة الأنباء الحكومية عن مصدر في وزارة الداخلية انه تقرر "تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوماً ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً من يوم (...) السبت".

وقبيل المؤتمر الصحافي لوزير المالية، أعلنت السعودية أنّ دعمها المالي للاقتصاد المتأثر بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد يبلغ 120 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار).

وقالت وزارة المالية والاقتصاد في بيان إنّ المحفزات الاقتصادية تستهدف شركات خاصة والقطاع المصرفي ومؤسسات مالية، بينها الإعفاء من رسوم الاقامة لثلاثة أشهر، وتأجيل دفع الضريبة على القيمة المضافة، وتسهيل تقديم قروض.

وإلى جانب السعودية، اتخذت الدول المجاورة إجراءات صارمة.

وقررت الإمارات السبت فرض حجر صحي اجباري على مواطني مجلس التعاون الخليجي الراغبين بدخول الدولة، بعد أيام من تعليق دخول حاملي التأشيرات والإقامة من أية جنسية.

وفي قطر ثبتت الحكومة أسعار الفواكه والخضار والأسماك واللحوم حتى نهاية الشهر، وأعفت المناطق الصناعية من القيمة التأجيرية لمدة ستة أشهر.

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