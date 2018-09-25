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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 سبتمبر, 2018 04:59 م 25 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:59

عرض لفرقة "سيرك دو سوليي" الكندية في الرياض في 23 أيلول/سبتمبر 2018. (afp_tickers)